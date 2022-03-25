МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению и теряет более 2% по индексу Мосбиржи после позитивного страта торгов, индекс РТС также в заметном минусе, следует из данных торговой площадки. Турецкий аналитик предрек обрушение трона доллара как мировой валюты

Индекс Мосбиржи к 10.38 мск снижался на 2,51% — до 2513,71 пункта, индекс РТС — на 3,4% — до 823,69 пункта. При этом индекс Мосбиржи в первые минуты торгов подскакивал до 2662,96 пункта, РТС рос до 870,02 пункта.

Акции "Аэрофлота" падают на 9,9%, — до 27,66 рубля и уже опускались до 27,56 рубля, обновив минимум с декабря 2014 года.

Также в лидерах падения акции "Северстали" (-9,27%), ВТБ (-9,24%), МТС (-6,98%).