МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Акции "Аэрофлота" находятся под сильным давлением продавцов: бумаги компании падали в цене в пятницу на 17,9% и обновили минимум за 13 лет, подешевев до 25,22 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Белый дом назвал "потемкинским" открытие российского рынка акций

К 11.32 мск акции крупнейшего российского авиаперевозчика дешевеют на 14%, до 26,40 рубля, минутами ранее опускаясь до 25,22 рубля — минимума с марта 2009 года. При этом индекс Мосбиржи снижается на 2,93%.

Акции "Аэрофлота" уже в течение нескольких лет находятся под давлением в связи с рядом объективных неблагоприятных факторов, обращает внимание Виталий Манжос из ИК "Алго капитал".

"Теперь на смену "коронавирусным" ограничениям для авиаперевозчиков пришла эпоха высоких цен на топливо. Еще более острым негативом для российских авиакомпаний стали неожиданные проблемы, связанные иностранными лизингодателями и с недостатком запасных частей, а также с необходимостью создания "суверенной" системы технического обслуживания самолетов иностранного производства", — поясняет он.

"Драйверов роста пока не нахожу. В среднесрочной перспективе есть риск, что может потребоваться новая докапитализация или допэмиссия, если ситуация с полетами и денежным потоком не стабилизируется", — подытоживает Василий Карпунин из компании "БКС Мир инвестиций".