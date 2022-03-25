МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков акций "Аэрофлота" после их значительного удешевления на торгах в пятницу, следует из сообщения торговой площадки. Акции "Аэрофлота" рухнули на торгах

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 25.03.2022, 11.19 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 21,52) и диапазона оценки рыночных рисков (до 15,402 рубля, эквивалентно ставке 50%) ценной бумаги AFLT (Аэрофлот)", — говорится в сообщении.

К 11.52 мск акции "Аэрофлота" снижаются на 13,03%, до 26,7 рубля и уже падали до 25,22 рубля — минимума с марта 2009 года.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.