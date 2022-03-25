МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. НКЦ (Национальный клиринговый центр, входящий в группу Московской биржи) понижает штраф за перенос обязательств по евро до 5% годовых с 20%, следует из данных торговой площадки.

"Решением НКО НКЦ с 25 марта 2022 года устанавливается новое значение ставки, используемой при заключении сделок своп в целях урегулирования неисполненных обязательств и штрафа за ненадлежащее исполнение денежных обязательств (штрафная ставка), по евро: с 20% годовых до 5%", — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе Московской биржи, штрафная ставка призвана стимулировать участников клиринга своевременно и в полном объёме исполнять свои обязательства перед НКЦ, что очень важно в периоды высокой волатильности на рынке и повышает устойчивость всей системы в целом, а по мере снижения волатильности величина штрафа за неисполнение обязательств в евро уменьшается.