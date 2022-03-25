МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогу второго для торгов после длительной паузы закрылся снижением на 3,66% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Курс евро упал ниже 100 рублей впервые с 28 февраля

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов пятницы снизился на 3,66% — до 2484,13 пункта, индекс РТС — на 2,7%, до 829,62 пункта.

В лидерах падения — акции "Аэрофлота" (-18,24%), "Газпрома" (-12,19%), "Северстали" (-9,34%). При этом выросли акции "Фосагро" (+9,46%), "Новатэка" (+4,2%).

В четверг, 24 марта, российский фондовый рынок открылся впервые после приостановки торгов с конца февраля. В пятницу торги в России идут в аналогичном режиме — те же 33 акции доступны на Мосбирже с 9.50 до 14.00 с запретом на короткие продажи.