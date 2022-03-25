МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Рубль в пятницу уверенно растет к доллару и евро пятую торговую сессию подряд. Курс доллара уже проваливался до 92 рублей, а евро тестирует уровень поддержки 100 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.28 мск падал на 2,19 рубля — до 94,81 рубля, евро — на 3,8 рубля, до 103 рублей.

Евро и доллар максимально опускались в пятницу до 98,11 рубля и 92,04 рубля — минимумов с 28 февраля и с 1 марта соответственно. Таким образом, курсы уже обеих валют — доллара и евро — к рублю уходят от трехзначных значений к двузначным.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РОСТ

Повышательная динамика рубля в пятницу сохраняется на российском валютном рынке пятый торговый день подряд.

Инвесторы продолжают оценивать планы РФ продавать газ на экспорт за рубли и развернувшуюся в связи с этим дискуссию. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен надеется, что американский газ в Евросоюзе придет на смену российскому. Сейчас США планируют поставить в ЕС в 2022 году 15 миллиардов кубометров сжиженного газа, а в будущем смогут поставлять 50 миллиардов кубометров в год, что позволит на треть заменить российский газ, рассчитывает она.

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС не допустит оплаты российского газа в рублях, поскольку это будет нарушением введенных Евросоюзом антироссийских санкций. Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Газпром" уже в ближайшие дни должен осуществить контакты и разработать прозрачную, понятную систему оплаты, "а дальше посмотрим".

Инвесторы обратили внимание и на слова президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что страна оценивает определенные линии ООН в плане санкций, но не может отложить в сторону отношения с Россией. Анкара должна сохранять деликатность в вопросе санкций в отношении России, не может оставить в стороне поставки российского газа и АЭС "Аккую", подчеркнул он.

Внутренним фактором поддержки российской валюты выступает пик налоговых платежей марта, приходящийся на пятницу. Общий объем платежей в бюджет в этом месяце оценивается в 3,5 триллиона рублей.

В итоге доллар падает к рублю на 2,3%, евро — на 3,2%. Рублевая цена нефти колеблется около 11 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Несмотря на текущий рост курса рубля, не исключено, что под занавес торгов пятницы энтузиазм "быков" иссякнет – многие предпочтут переждать выходные в валюте, опасаясь появления нового негатива, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

Курс доллара может вечером вернуться в диапазон 95,5-98 рублей в отсутствие значимых драйверов для направленной динамики, полагает и Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"В случае новой волны роста котировок нефти не исключаем, что курс доллара может опять уйти ниже указанного коридора", — добавил он.