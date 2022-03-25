МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций во второй день торгов показал снижение более чем на 3% по индексу Мосбиржи, и большинство акций перед выходными скорректировались после вчерашнего роста, следует из данных торговой площадки.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на 3,66%, до 2484,13 пункта, индекс РТС — снизился на 2,7%, до 829,62 пункта.

Российский фондовый рынок открылся 24 марта впервые после приостановки торгов с конца февраля. В пятницу торги в России прошли в аналогичном режиме — те же 33 акции были доступны на Мосбирже с 9.50 до 14.00 мск с запретом на короткие продажи.

После небольшого роста на 3% при открытии торгов индекс Мосбиржи перешёл к снижению и опустился до уровня 2480 пунктов. Индекс РТС также показал небольшой рост при открытии торгов, после чего сразу перешёл к снижению и потерял ещё 4,53% с открытия, достигнув 810 пунктов.

"Инвесторы отыгрывают вероятность повышенного спроса и роста цен на удобрения. Остальные бумаги преимущественно корректируются после вчерашнего ралли. В этом нет ничего удивительного. Объемы торгов заметно ниже, чем вчера. Это говорит о том, что покупателей стало меньше на фоне значительного роста в четверг, но фиксируют длинные позиции лишь немногие игроки", — говорит Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

Понижательная динамика российского рынка акций объясняется рядом причин, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Во-первых, наблюдался технический откат в тяжеловесных бумагах "Газпрома" после бурного роста накануне. Во-вторых, также дал о себе знать фактор пятницы – в условиях повышенной геополитической напряженности и агрессивной западной санкционной риторики многие инвесторы предпочли повременить с покупками до следующей недели, опасаясь реализации в выходные каких-либо рисков.

Кроме того, в целом, рынок первое время после "рестарта" может испытывать периоды усиления волатильности на фоне адаптации к новым условиям, добавляет он.

ЛИДЕРЫ

Лидером падения, как и в четверг, остались акции "Аэрофлота" (-18,54%) и ВТБ (-7,89%). После роста перешли к ощутимой коррекции акции "Газпрома" (-12,19%) и МТС (-7,30%).

Ващенко пояснил, что динамика операционных и финансовых показателей "Аэрофлота" пока сложно прогнозируема, но явно будет сильное сокращение.

Лидером сегодняшнего роста стали акции "Фосарго" (+9,46%), которые в пике достигали 20% роста на уровне 7724 рубля за акцию и второй день подряд показывают новые исторические максимумы. Также в плюсе акции "Новатэка" (+4,2%) и "Роснефти" (+1,36%).

ПРОГНОЗЫ

"В понедельник волатильность будет высокой, пока сложно прогнозировать динамику даже в краткосрочном плане", — сказал Ващенко.

"В начале будущей недели мы можем увидеть разнонаправленные движения в индексе Мосбиржи в широком диапазоне с границами 2350-2700 пунктов. Важное значение для настроений могут иметь новостной фон, связанный с конфликтом на Украине (в особенности в части продвижения переговорного процесса), действия и заявления ЦБ, связанные с фондовым рынком, динамика цен на сырье", — прогнозирует Бахтин.

Вероятнее всего, продолжится смещение спроса в сторону акций-бенефициаров слабого рубля и дорогого сырья, не затронутых западными ограничениями, при этом присутствие спроса со стороны Минфина, направленного на стабилизацию рыночной ситуации, будет работать на сглаживание волатильности, также отмечает эксперт.