МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Московская биржа в условиях западных и европейских санкций видит перспективным привлечение на российский фондовый рынок портфельных инвесторов Китая, заявил председатель наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин.

"Понятно, что объемы торгов меньше, значит комиссионный доход уже не такой, какой был. С другой стороны по остаткам, которые сейчас находятся в группе, ставки по ним стали выше. Операции репо в валюте приносят доход. То есть происходит некоторое замещение: тут упало, тут подросло", — прокомментировал он последствия ограничений работы иностранных инвесторов на деятельности торговой площадки.

"Если смотреть в перспективу, то, скорее всего, процентный доход будет выше, и он частично компенсирует падение комиссионных", — добавил Вьюгин, выступая на вебинаре "Финансовые рынки — время перемен".

По его словам, надо искать другие возможности, не сидеть и пассивно наблюдать. "Например, азиатское направление. Мне кажется, что попытаться китайских портфельных инвесторов привлечь на российский рынок — это неплохая идея. Не могу сказать, что она однозначно реализуемая, но это нужно делать", — сказал он.

Другим возможным перспективным направлением развития торговой площадки Вьюгин назвал децентрализованные финансы — биржевые инструменты, которые позволяют привлекать инвестиции через выпуск токенов или криптовалют не для того, чтобы покупать и продавать товары, а для того, чтобы привлекать инвестиции за счет новых инструментов. "Может быть токен какой-нибудь крупной российской сырьевой компании, который можно продать китайским инвесторам", — сказал он.