МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в пятницу закрылись преимущественно ростом на небольшом ослаблении опасений вокруг геополитической ситуации в мире, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,21% — до 7483,35 пункта, французский CAC 40 снизился на символические 0,03%, до 6553,68 пункта, немецкий DAX увеличился на 0,22%, до 14305,76 пункта.

По словам аналитика Oanda Крэга Эрлама (Craig Erlam), которые приводит газета Wall Street Journal, изначальный шок, вызванный эскалацией украинского конфликта, прошел, и теперь рынки учли все возможные риски.

Эксперт считает, что при отсутствии значимых событий, а также в случае, если не закрутятся новые витки геополитической напряженности, обстановка на фондовых рынках будет спокойной.

По итогам недели европейские индексы показали разнонаправленную динамику – FTSE 100 увеличился на 1%, в то время как САС 40 и DAX снизились на 1% и 0,8% соответственно. Для британского индикатора это уже третья неделя роста подряд.