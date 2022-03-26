МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Банк России принял решение проводить торги на Московской бирже 28 марта всеми российскими акциями, российскими корпоративными облигациями и российскими региональными и муниципальными облигациями с 10.00 до 14.00 мск, по таким бумагам установлен запрет коротких продаж, говорится в сообщении регулятора. Белый дом назвал "потемкинским" открытие российского рынка акций

"Банк России принял решение проводить торги на Московской Бирже 28.03.2022 в следующем режиме: <…> российскими акциями, российскими корпоративными облигациями и российскими региональными и муниципальными облигациями с 09.50 до 13.50 мск, а также в РПС (режиме переговорных сделок — ред.) в период с 9.30 до 14.00 мск. По таким инструментам установлен запрет коротких продаж", — говорится в сообщении ЦБ.

Торги иностранными акциями и иными облигациями в РПС будут проводиться в период с 9.30 до 19.00 мск, отмечается там же.

Торги облигациями федерального займа будут в режиме основных торгов в период с 9.50 до 18.50 мск, а также с 9.30 до 19.00 мск в режиме переговорных сделок / режиме переговорных сделок с Центральным контрагентом. Также будут проводиться торги срочными контрактами на акции, по которым в обычном режиме проводятся торги базовым активом, в период с 10.00 до 14.00 мск в обычном режиме, далее в адресном режиме, указывается в сообщении. "Скорее жив, чем мертв". Российский рынок акций приходит в себя

Торги срочными контрактами на валютные и товарные инструменты, включая зеркальные контракты на поставочные фьючерсы с оригинальных площадок, контрактами на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust, фьючерсом на индекс московской недвижимости ДомКлик, фьючерсами на корзину ОФЗ, индексными и процентными инструментами пройдут с 10.00 до 18.45 мск, сообщает ЦБ.

"По остальным инструментам торги на Московской бирже пройдут в режиме, аналогичном установленному на 25 марта 2022 года. Режим работы Московской биржи на последующие дни будет объявлен на официальном сайте Банка России позднее", — говорится в сообщении ЦБ РФ.