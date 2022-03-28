МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник утром снижается под давлением укрепляющегося доллара и роста доходности казначейских гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Цена биткоина растет на 5,9% в понедельник утром

По состоянию на 8.11 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 10,6 доллара, или на 0,54%, до 1943,6 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 1,14%, до 25,323 доллара за унцию.

Стоимость драгоценного металла в понедельник утром находится под давлением доходности десятилетних US Treasuries, которая увеличивается до 2,529% с уровня предыдущего закрытия в 2,493%.

Кроме того, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США), который растет на 0,34%, до 99,12 пункта, делает драгоценный металл менее привлекательным для покупки.

Тем не менее, как сообщают газете Wall Street Journal аналитики SPI Asset Management, учитывая возможную напряженность в обозримом будущем, золото по-прежнему получает хорошую поддержку. "А учитывая, что цены на нефть, скорее всего, будут оставаться высокими дольше, инфляция и реальная возможность стагфляции, поразившей мировую экономику, также продолжают поддерживать золото", — добавили эксперты.