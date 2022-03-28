МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром снижается из-за введения ограничений в крупнейшем ее импортере — Китае — на фоне вспышки коронавируса, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет на укреплении доллара и росте доходности гособлигаций США

По состоянию на 8.30 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,83%, до 4,6555 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,8%, до 10267 долларов, алюминия — на 0,51%, до 3605 долларов, цинка выросла на 0,68%, до 4066,5 доллара.

Медь в понедельник утром дешевеет под давлением новых ограничений в Китае, введенных в связи со вспышкой заболеваемости коронавирусом. Это снижает спрос на сырье.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, в понедельник Китай начал самую масштабную "блокировку" за два года, чтобы провести массовое тестирование и контролировать растущую вспышку COVID-19 в Шанхае.