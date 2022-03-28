МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на газ в Европе пока торгуются в минусе — в ценовом коридоре 1060-1130 долларов за тысячу кубометров, что на 1,9-8,2% ниже расчетной цены пятницы, следует из данных лондонской биржи ICE. В "Газпроме" рассказали о состоянии транзита газа через Украину 28 марта

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила почти 1115 долларов и уже через мгновения опустилась до 1057,8 доллара. Пока это ценовой минимум торгов и на 8,2% ниже расчетной цены пятницы — 1151,8 доллара. Затем котировки чуть выросли, достигнув максимума в 1129,7 доллара, что ниже итоговой цены предыдущего торгового дня на 1,9%. Фьючерсы в последние минуты колеблются в диапазоне 1100-1115 долларов.

Стоимость газа на европейском рынке с конца прошлого месяца демонстрирует сильную волатильность. Она подскочила после того, как Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. В начале марта цены на газ из-за опасений запрета на покупку российских энергоресурсов в Европе четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились примерно втрое.

Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта текущего года.

Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года