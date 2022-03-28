МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги понедельника без единой динамики на сильной вспышке заболеваемости COVID-19 в Китае, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на газ в Европе торгуются в минусе в понедельник утром

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,07% — до 3214,5 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite опустился на 0,81%, до 2096,5 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,34%, до 21692 пунктов. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,02%, до 2729,56 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,73%, до 27943,89 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,08%, до 7412,4 пункта.

Давление на котировки в Азии в понедельник оказали опасения по поводу вспышек коронавируса в Китае, после которых правительство распорядилось ввести жесткие ограничительные меры. Ограничения на передвижение снизились спрос на авиабилеты.

В связи с этим, акции Air China упали на 3,2%, China Eastern Airlines — на 3,9%, а China Southern Airlines — на 0,8%. "Ухудшение ситуации с COVID-19 в Китае и более широкие ограничения станут серьезным сдерживающим фактором для азиатских акций в целом", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики Oanda.