МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник на открытии разнонаправленно колеблются на нестабильном внешнем фоне, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара упал ниже 92 рублей впервые с 1 марта

По состоянию на 17.18 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,35%, до 34740,87 пункта; индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растёт на 0,37%, до 14212,65 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,02%, до 4543,9 пункта.

Инвесторы продолжают следить за напряженной ситуацией вокруг Украины. Политическая неопределенность приводит к возможным рискам в восстановлении глобальной экономики, что вызывает опасения на рынках.

Тем временем и цены на нефть обвалились на 7%, так как Китай начал блокировать Шанхай, свой крупнейший город и финансовый центр, для очередной борьбы с ковидом. И это негативно для котировок широко представленного в США нефтегазового сектора.

С другой стороны, трейдеры обращают внимание на рост капитализации крупных технологических компаний. Так, акции Tesla подрожали почти на 5% после того, как производитель электромобилей заявил, что на своем ежегодном собрании запросит одобрение акционеров на сплит акций.