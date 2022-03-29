МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут на фоне снижения цен на нефть, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись разнонаправленно в понедельник

По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,43% — до 3200,65 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,7%, до 2081,8 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,45% — до 21782 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,81% — до 7470,8 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,18%, до 2734,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,67%, до 28130 пунктов.

Рыночный стратег IG в Сингапуре Ип Цзюн Жун (Yeap Jung Rong), которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс, связывает подъем на рынках Азии со снижением цен на нефть. Крупные страны региона, такие как Китай, Япония и Южная Корея, являются импортерами сырья, поэтому удешевление нефти выгодно их экономикам.

Нефть во вторник продолжает дешеветь примерно на 1% после падения стоимости на 4% днем ранее. На котировки влияют оптимистичные настроения относительно переговоров России и Украины. Трейдеры надеются на скорое разрешение конфликта, что снизит риски с поставками нефти.

Инвесторы также обратили внимание на данные по безработице в Японии, которая в феврале неожиданно снизилась до 2,7% с 2,8% месяцем ранее. Прогнозировалось сохранение показателя на уровне января.

Китайские индексы, кроме гонконгского, остаются в минусе в связи с осложнением ситуации с коронавирусом в стране. В Шанхае, одном из крупнейших городов Китая, введен карантин.