МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Московская биржа в связи с сильным ростом проводит дискретный аукцион по распискам VK Company, говорится в сообщении торговой площадки. Российский рынок акций умеренно растет на старте торгов вторника

Торги ценными бумагами VK переведены в режим дискретного аукциона с 10.25 мск. На этот момент бумаги росли более чем на 40%.

Кроме того, в связи с сильным ростом Мосбиржа проводит дискретный аукцион по депозитарным распискам Fix Price.

Торги ценными бумагами Fix Price переведены в режим дискретного аукциона с 10.37 мск. На этот момент бумаги росли почти на 30%.

Московская биржа 29 марта возобновила торги иностранными ценными бумагами из индекса Мосбиржи.

ГРАНИЦЫ ЦЕНОВЫХ КОРИДОРОВ

Московская биржа дважды повысила границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков для ГДР VK и акций "Акрона", которые сейчас заметно дорожают, следует из сообщений торговой площадки.

Сообщения о повышении этих границ биржа выпускала c 10.00 до 10.23 мск.

По состоянию на 10.36 мск акции "Акрона" на Московской бирже дорожают на 24,34% — до 24,5 тысячи рублей, ГДР VK — на 40,47%, до 415,8 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок), определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора сдвигаются границы диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх, нижняя — вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.