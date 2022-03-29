МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Фондовые биржи Европы во вторник активно растут в ожидании результатов переговоров России и Украины, свидетельствуют данные торгов. Московская биржа проводит дискретные аукционы по бумагам VK и Fix Price

По состоянию на 11.23 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,82%, до 7534,28 пункта, французский CAC 40 — на 1,72%, до 6702,57 пункта, немецкий DAX — на 1,34%, до 14609,47 пункта.

Развитие ситуации на международной арене по-прежнему в значительной степени определяет динамику фондовых рынков в Европе и мире. Инвесторы надеются на прогресс в переговорах России и Украины. Это вызвало определенный всплеск оптимизма – рынки Азии закрылись преимущественно в плюсе, евро дорожает к доллару, в то время как золото дешевеет.

"Рынки всегда стремятся оценить перспективы достижения мирного соглашения, если так можно сказать, с уступками с обеих сторон", — цитирует газета Wall Street Journal аналитики Oanda. Прогресс в переговорах подтолкнет европейские фондовые рынки и евро к дальнейшему росту котировок, а нефть и золото будут дешеветь, не исключают они.