МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Московская биржа возобновила торги в обычном режиме по депозитарным распискам Fix Price и VK Company после дискретного аукциона, однако бумаги VK достигли верхней планки, установленной Мосбиржей, следует из динамики торгов на биржевой площадке. Московская биржа проводит дискретные аукционы по бумагам VK и Fix Price

После дискретного аукциона бумаги Fix Price растут на 29,93% и уже подскакивали на 36%. Расписки VK Company еще до дискретного аукциона подскочили на 40,47%, до 415,8 рубля, и уперлись в верхнюю планку ценового коридора, установленного Мосбиржей. После возобновления торгов они "застыли" на этом уровне.

Биржа переводит торги, если цена акций, входящих в индекс Мосбиржи, подскакивает или падает на 20% и держится на этом уровне в течение 10 минут подряд. За один торговый день возможно проведение не более двух дискретных аукционов по отдельной ценной бумаге.