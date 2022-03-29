МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих ГДР Fix Price, следует из сообщения торговой площадки. Московская биржа возобновила торги по распискам Fix Price и VK Company

"В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 29.03.2022, 11-18 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 425.6) и диапазона оценки рыночных рисков (до 495.77 руб., эквивалентно ставке 75.0 %) ценной бумаги FIXP (FIXP-гдр)", — говорится в сообщении.

К 11.54 мск ГДР Fix Price растут на 24,25% — до 356,6 рубля и уже подскакивали до 390,1 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.