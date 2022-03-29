МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Котировки "Газпрома" резко перешли к снижению и теряют уже более 5%, также в минус перешли бумаги большинства экспортеров сырья, следует из данных Московской биржи.

К 12.53 мск акции "Газпрома" падают в цене на 5,24%, а минутами ранее — теряли 5,76%, опускаясь до 206 рублей.

Кроме того, цены обыкновенных акций "Татнефти" падают на 7,08%, "Лукойла" — на 6,09%, "Норникеля" — на 5,68%, НЛМК — на 4,65%. При этом индекс Мосбиржи снижается на 2,63%.