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https://1prime.ru/Financial_market/20220329/836534659.html
Акции "Газпрома" теряют более 5% стоимости на Московской бирже
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. Котировки "Газпрома" резко перешли к снижению и теряют уже более 5%, также в минус перешли бумаги большинства экспортеров сырья, следует из данных Московской биржи. К 12.53 мск... ПРАЙМ, 29.03.2022
акции, рынки, новости, газпром, акции
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Котировки "Газпрома" резко перешли к снижению и теряют уже более 5%, также в минус перешли бумаги большинства экспортеров сырья, следует из данных Московской биржи.
К 12.53 мск акции "Газпрома" падают в цене на 5,24%, а минутами ранее — теряли 5,76%, опускаясь до 206 рублей.
Кроме того, цены обыкновенных акций "Татнефти" падают на 7,08%, "Лукойла" — на 6,09%, "Норникеля" — на 5,68%, НЛМК — на 4,65%. При этом индекс Мосбиржи снижается на 2,63%.