МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Внебиржевые площадки из РФ займут на финансовом рынке место терминалов Bloomberg и Refinitiv в связи с их уходом от российских клиентов, сказал РИА Новости основатель финтех-компании "Корп-Депо" Денис Аветисян.

Компания Bloomberg, которой принадлежит агентство Блумберг, сообщила в понедельник что пользователи в РФ и Белоруссии не смогут получить доступ к новостному терминалу агентства, электронным торговым площадкам и другим данным. Терминалы Блумберг предоставляют доступ к системе торговли ценными бумагами и к информации о ценах на мировых биржах и внебиржевых рынках. Ранее Refinitiv, глобальный поставщик данных и инфраструктуры финансовых рынков, входящий в группу Лондонской биржи, перестал предоставлять свои продукты и услуги для всех клиентов в РФ.

"С уходом Блумберг и Refinitiv совершенно неожиданно для участников финансового рынка в России образовалась абсолютно свободная от конкуренции ниша", — отмечает Аветисян.

"Вакуум возник именно в тот момент, когда резиденты озабочены размещением свободных средств, дабы избежать их обесценивания. Это значит, в самое ближайшее время на рынке стоит ждать отечественных аналогов. Ведь эффективно вкладывать деньги без внебиржевых агрегаторов, а также профессиональной аналитики невозможно", — добавляет он.

Как отмечает эксперт, в текущий момент проблема в том, что после ухода западных информационно-аналитических систем, российским корпоративным казначействам приходится искать наиболее выгодные предложения на внебиржевом рынке буквально вручную, по телефону.

Однако для получения процентного дохода на сегодняшнем волатильном рынке сотрудника с телефоном недостаточно, необходима оперативная автоматизированная система, работающая с сотнями банков, ведь разница в процентной ставке от банка к банку отличается на 3-6%, указывает Аветисян.

Учитывая, что средний остаток на счетах около 1 миллиарда рублей, и размещают его обычно в формате "овернайт", то есть на один день, разница в доходе слишком существенна, обращает внимание он. По его мнению, на первых порах российские продукты будут носить сугубо нишевый характер – закрывать дыры, например, на внебиржевом валютном рынке.