2022-03-29T13:57:48+03:00
2022-03-29T13:57:48+03:00
2022-03-29T13:57:48+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220329/836535473.html
Российский ранок акций закрылся снижением по итогам торгов вторника
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ ВТОРНИКА ЗАКРЫЛСЯ СНИЖЕНИЕМ НА 0,91% — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ Новость дополняется ПРАЙМ, 29.03.2022
акции, рынки, экономика, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83243/66/832436684.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83243/66/832436684.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83243/66/832436681.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83243/66/832436681.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83243/66/832436678.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83243/66/832436678.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ ВТОРНИКА ЗАКРЫЛСЯ СНИЖЕНИЕМ НА 0,91% — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
Новость дополняется