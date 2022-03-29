МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Основным мотивом для Минфина России, который намерен досрочно выкупить за рубли суверенные еврооблигации, служит желание обеспечить инвесторам получение денежных средств, заявил РИА Новости главный стратег компании "Атон" Александр Кудрин. Минфин объявил досрочный выкуп за рубли евробондов с погашением 4 апреля

Минфин РФ объявил досрочный выкуп за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года. Выкуп осуществляется по цене 100% от номинальной стоимости. При этом оплата стоимости выкупаемых облигаций, включающей накопленный купонный доход, будет осуществлена 31 марта в рублях по официальному курсу Банка России на эту дату.

"По сути Минфин предлагает инвесторам, у которых еврооблигации Россия-22 хранятся в НРД, выкупить их по номинальной стоимости с расчетами в рублях. Очевидно, что основным мотивом для этого служит желание обеспечить инвесторам получение денежных средств", — считает эксперт.

"Не секрет, что из-за блокировки переводов как бумаг, так и денег со стороны Euroclear в НРД, многие держатели еврооблигаций не могут получить купонные выплаты в российском депозитарии даже по тем инструментам, по которым платежи прошли. Предложенный механизм решает эту проблему, но инвесторам, принимая его, придется согласиться с получением рублей по курсу, а не долларов", — добавил Кудрин.

В любом случае выбор останется за держателями бумаг, продолжил он. "Они могут либо согласиться на гарантированное получение рублей по курсу, либо ждать неопределенное время перечисления долларов от Euroclear", — заключил он.

Минфин России разместил выпуск евробондов объемом 2 миллиарда долларов в 2012 году под 4,5% годовых.

Ранее во вторник Минфин сообщил, что в полном объеме исполнил обязательства по выплате купона на 102 миллиона долларов по суверенным еврооблигациям с погашением в 2035 году.