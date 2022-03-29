МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы во вторник заметно поднимаются на преобладании рисковых настроений, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций закрыл торги вторника умеренным снижением

По состоянию на 16.14 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,77%, до 35120 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,1%, до 15150,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,83%, до 4606 пунктов.

Трейдеры больше склонны к риску после очередного этапа переговоров между Россией и Украиной. Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле заявил, что встреча прошла конструктивно: Россия рассмотрит предложения Украины и о них будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, а встреча Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИДов двух стран.

В то же время рынки уже свыклись и с перспективами ужесточения монетарной политики в США. По данным CME Group, повышения учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) сразу на 50 базисных пунктов в мае ждут почти 69% аналитиков. "Похоже, рынкам стало гораздо комфортнее с мыслью о наступлении цикла повышения ставок, о том, что это не навредит экономическому росту", — приводит газета Wall Street Journal мнение главы отдела инвестиционной стратегии по Европе, Ближнему Востоку и Африке State Street Global Advisors Альтафа Кассама (Altaf Kassam).

Также инвесторы продолжают ожидать новой макростатистики. В среду станет известна окончательная оценка ВВП США в прошлом квартале. И аналитики ожидают сохранения оценок роста экономики на уровне прежнего — 7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

Кроме того, в пятницу будет опубликована статистика уровня безработицы в США. Эксперты прогнозируют снижение до 3,7% с 3,8% в феврале, а также роста числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики на 490 тысяч после увеличения февраля на 678 тысяч.