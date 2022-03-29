МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Цена на золото как актив-убежище во вторник вечером усиливает снижение в свете некоторого ослабления международной напряженности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.24 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 30,65 доллара, или на 1,58%, до 1909,25 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 2,17%, до 24,648 доллара за унцию.

Финансовых трейдеров посещают рисковые настроения, что снижает спрос на золото как на традиционный "безопасный" актив.

Ранее во вторник глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что встреча в Стамбуле прошла конструктивно, по ее итогам Россия рассмотрит предложения Украины и о них будет доложено президенту РФ Владимиру Путину. Также Мединский заявил, что встреча Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИДов двух стран.

Кроме того, негативное влияние на котировки драгметалла оказывает рост доходности гособлигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries увеличивается до 2,481% с уровня предыдущего закрытия в 2,477%.