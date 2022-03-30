МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме японского, в среду активно растут на итогах прошедших накануне переговоров между Россией и Украиной, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы выросли на ослаблении глобальной неопределенности

По состоянию на 7.30 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite подскакивает на 1,29%, до 3245,22 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,66%, до 2119,09 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,09%, о 22167 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,62%, до 7510,9 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,32%, до 2749,68 пункта. Японский Nikkei 225 падает на 1,44%, до 27846 пунктов.

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что встреча в Стамбуле прошла конструктивно: Россия рассмотрит предложения Украины и о них будет доложено президенту РФ Владимиру Путину. Также Мединский заявил, что встреча Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИДов двух стран.

Мировые рынки резко отреагировали на эти заявления: европейские и американские индексы закрылись во вторник значительным ростом, евро укрепился к доллару почти на 1%, а цены на нефть резко упали.

Японский индикатор тем временем снижается на корпоративных новостях. Акции производителя игр Nintendo падают в цене почти на 6% на новостях о переносе выпуска очередной части одной из самых популярных серий видеоигр компании Legend of Zelda на весну 2023 года.