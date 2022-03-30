МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Акции "Русала" в среду растут в цене на 5% на торгах в Гонконге после выхода отчетности компании, согласно которой её прибыль за прошлый год увеличилась в несколько раз, свидетельствуют данные торгов. Чистая прибыль "Русала" выросла в 2021 году выросла в 4,2 раза

По состоянию на 8.18 мск акции "Русала" подскакивают в цене на 5,01%, до 4,82 гонконгских доллара за ценную бумагу. А максимальная стоимость в ходе торгов достигала 5,04 доллара.

Чистая прибыль "Русала" по МСФО в прошлом году повысилась по сравнению с 2020 годом в 4,2 раза и составила 3,225 миллиарда долларов, скорректированная чистая прибыль составила 1,536 миллиарда после 60 миллионов годом ранее, скорректированный показатель EBITDA вырос в 3,3 раза и достиг 2,893 миллиарда, выручка увеличилась на 40%, до 11,994 миллиарда долларов.

"Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в прошлом году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основные акционеры — "Эн+ груп" (56,88% акций) и Sual (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении.