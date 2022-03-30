МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром растет заметно растет на снижении курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.33 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex растет на 0,71% — до 4,7833 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,24% — до 10316,5 доллара, алюминия — на 4,93%, до 3436 долларов, цинка — на 1,48%, до 4027 долларов.
В среду утром цена на медь получает поддержку за счет более дешевого доллара, индекс которого (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,24%, до 98,2 пункта.