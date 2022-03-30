МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром растет заметно растет на снижении курса доллара, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота восстанавливается после снижения днем ранее

По состоянию на 8.33 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex растет на 0,71% — до 4,7833 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,24% — до 10316,5 доллара, алюминия — на 4,93%, до 3436 долларов, цинка — на 1,48%, до 4027 долларов.

В среду утром цена на медь получает поддержку за счет более дешевого доллара, индекс которого (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,24%, до 98,2 пункта.