МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Акции "Интер РАО" растут в цене чуть более чем на 30% после появления рекомендаций совета директоров о выплате дивидендов, следует из данных Московской биржи.

К 10.18 мск котировки акций "Интер РАО" подскакивают на 30,07%, до 2,587 рубля. При этом индекс Мосбиржи поднимается на 2,93%.

Ранее в среду совет директоров "Интер РАО" рекомендовал дивиденды по итогам прошлого года в размере 0,24 рубля на одну акцию.

Также позитив в котировках акций поддерживает сообщение компании о том, что она не обсуждает планов делистинга с Московской биржи.