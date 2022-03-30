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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220330/836541974.html
Акции "Интер РАО" дорожают на 30% на дивидендных новостях
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Акции "Интер РАО" растут в цене чуть более чем на 30% после появления рекомендаций совета директоров о выплате дивидендов, следует из данных Московской биржи. К 10.18 мск... ПРАЙМ, 30.03.2022
акции, рынки, новости, интер рао, акции, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Акции "Интер РАО" растут в цене чуть более чем на 30% после появления рекомендаций совета директоров о выплате дивидендов, следует из данных Московской биржи.
К 10.18 мск котировки акций "Интер РАО" подскакивают на 30,07%, до 2,587 рубля. При этом индекс Мосбиржи поднимается на 2,93%.
Ранее в среду совет директоров "Интер РАО" рекомендовал дивиденды по итогам прошлого года в размере 0,24 рубля на одну акцию.
Также позитив в котировках акций поддерживает сообщение компании о том, что она не обсуждает планов делистинга с Московской биржи.