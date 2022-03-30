МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков резко дорожающих обыкновенных акций компании "Россети", следует из сообщения торговой площадки. Московская биржа возобновила торги бумагами VK, HeadHunter и "Интер РАО"

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 30.03.2022, 11-12 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 0.7719) и диапазона оценки рыночных рисков (до 0.88916 руб., эквивалентно ставке 50.0 %) ценной бумаги RSTI (Россети ао)", — говорится в сообщении.

Обыкновенные акции "Россетей" к 11.28 мск дорожают на 16,53%, до 69,15 копейки.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.