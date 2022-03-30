МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды преимущественно значительным ростом, поскольку инвесторы с оптимизмом продолжают оценивать итоги переговоров РФ и Украины, свидетельствуют данные торгов. Газ в Европе начал снова резко дорожать

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite подскочил на 1,96%, до 3266,6 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,55%, до 2137,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,3%, до 22213 пунктов. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,21%, до 2746,74 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,67%, до 7514,5 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, до 28027,25 пункта.

По словам аналитиков KGI Securities, которые приводит газета Wall Street Journal, настроение участников рынка улучшилось благодаря некоторому прогрессу в переговорах между Россией и Украиной.

Накануне глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что встреча в Стамбуле прошла конструктивно: Россия рассмотрит предложения Украины и о них будет доложено президенту РФ Владимиру Путину. Также Мединский заявил, что встреча Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИДов двух стран.

Кроме того, азиатские индексы переняли настроения американских, которые завершили предыдущую торговую сессию заметным ростом.