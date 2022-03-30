МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Предложение Минфина России по досрочному выкупу за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года ориентировано на российских держателей ценных бумаг, чтобы не дискриминировать их, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. Сербский эксперт назвал альтернативу доллару в международной торговле

Минфин РФ во вторник объявил досрочный выкуп за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года. Выкуп осуществляется по цене 100% от номинальной стоимости. Оплата стоимости выкупаемых облигаций, включая накопленный купонный доход, будет осуществлена 31 марта в рублях по официальному курсу Банка России на эту дату.

"Это связано с тем, что, как мы видим, деньги, поступившие в Euroclear, успешно доходят до иностранных держателей, — деньги по нашим обязательствам, и зависают расчеты по держателям российских резидентов. Поэтому мы в данном случае предложили напрямую рассчитываться с нашими резидентами в рублях, с тем чтобы не дискриминировать наших держателей ценных бумаг, и предложили возможность выкупа у российских резидентов наших обязательств", — сказал он.

"Будет это происходить в рублях, никаких ограничений в расчетах не будет. Поэтому, на наш взгляд, это абсолютно справедливо с точки зрения выполнения обязательств государства перед держателями наших бумаг", — добавил Силуанов.

Минфин России разместил выпуск евробондов объемом 2 миллиарда долларов в 2012 году под 4,5% годовых.