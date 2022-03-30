Силуанов: предложение Минфина по выкупу евробондов за рубли ориентировано на инвесторов из России
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Предложение Минфина России по досрочному выкупу за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года ориентировано на российских держателей ценных бумаг, чтобы не дискриминировать их, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Минфин РФ во вторник объявил досрочный выкуп за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года. Выкуп осуществляется по цене 100% от номинальной стоимости. Оплата стоимости выкупаемых облигаций, включая накопленный купонный доход, будет осуществлена 31 марта в рублях по официальному курсу Банка России на эту дату.
"Это связано с тем, что, как мы видим, деньги, поступившие в Euroclear, успешно доходят до иностранных держателей, — деньги по нашим обязательствам, и зависают расчеты по держателям российских резидентов. Поэтому мы в данном случае предложили напрямую рассчитываться с нашими резидентами в рублях, с тем чтобы не дискриминировать наших держателей ценных бумаг, и предложили возможность выкупа у российских резидентов наших обязательств", — сказал он.
"Будет это происходить в рублях, никаких ограничений в расчетах не будет. Поэтому, на наш взгляд, это абсолютно справедливо с точки зрения выполнения обязательств государства перед держателями наших бумаг", — добавил Силуанов.
Минфин России разместил выпуск евробондов объемом 2 миллиарда долларов в 2012 году под 4,5% годовых.
https://1prime.ru/Financial_market/20220330/836543251.html