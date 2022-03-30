МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Топ-10 российских компаний по рыночной капитализации резко поменялся после паузы в торгах на Московской бирже, в частности, Сбербанк, ранее деливший первенство с "Газпромом", переместился на шестое место, а в десятку вошла компания "Фосагро", следует из анализа РИА Новости данных торгов Московской биржи. Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на макростатистике по США

На текущий момент "Газпром" возглавляет список компаний–лидеров по рыночной капитализации (5,113 триллиона рублей), на пике котировок – в октябре 2021 года – компания оценивалась рынком в 9,4 триллиона рублей. В тройку лидеров также входят "Новатэк" (4,384 триллиона рублей) и "Роснефть" (4,101 триллиона рублей), замыкают топ-5 – "Лукойл" (3,561 триллиона рублей) и "Норникель" (3,144 триллиона рублей).

На шестом месте по показателю общей рыночной капитализации находится Сбербанк (3,041 триллиона рублей). За ним следуют "Газпром нефть" (2 триллиона рублей), "Полюс" (1,642 триллиона рублей). Общая рыночная капитализация "Сургутнефтегаза" на текущий момент составляет 1,083 триллиона рублей, а завершает топ-10 "Фосагро" (почти 1,03 триллиона рублей).

"Это можно объяснить опасениями инвесторов относительно эмитентов, попавших под санкции. Фундаментальная картина в корне поменялась, отсюда и перестановки в долях крупнейших компаний в капитализации индексов", — прокомментировал старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков.

"Цена сейчас не отражает рациональную и справедливую рыночную ситуацию, рынком сейчас движут скорее спекулятивные действия и его неликвидность — поэтому топ может пересобираться каждый день", — добавила в беседе с РИА Новости управляющий директор по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Гульназ Галиева.

Торги на фондовом рынке Мосбиржи на фоне текущей геополитической ситуации не проводились с 28 февраля по решению Банка России. Московская биржа в четверг, 24 марта, возобновила торги 33 акциями, входящими в индекс Мосбиржи. На текущий момент на рынке акций Мосбиржи торгуются все бумаги российских российских эмитентов, а также иностранных эмитентов с российскими корнями.