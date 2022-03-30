МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Московская биржа 31 марта будет торговать акциями российских эмитентов с 9.50 до 18.50 мск, говорится в сообщении Банка России. Доллар на Мосбирже завершил день снижением до 84,55 рубля

В частности, торги акциями российских эмитентов и иностранными ценными бумагами компаний, осуществляющих экономическую деятельность на территории РФ, пройдут с 9.50 до 18.50 мск, а также в режиме переговорных сделок (РПС) и режиме переговорных сделок с центральным контрагентом (ЦК) в период с 9.50 до 19.00 мск (список ценных бумаг, допущенных к торгам, остается аналогичным 30 марта).

Торги облигациями федерального займа (ОФЗ) пройдут в режиме основных торгов в период с 9.50 до 18.50 мск, а также с 9.30 до 19.00 мск в РПС.

Торги облигациями, кроме корпоративных еврооблигаций и суверенных еврооблигаций Минфина России с ISIN кодами, начинающимися на XS-, пройдут в режиме основных торгов с 9.50 до 18.50 мск, а также в РПС в период с 9.30 до 19.00 мск. По таким инструментам будет установлен запрет коротких продаж.

Торги биржевыми паевыми инвестиционными фондами (тикеры: VTBM, RCMM, MBGB, AKGD, SBMM, SBCS, SBRI, SBGB, MKBD, SUGB, SPBF, FMRU, TRUR, TMOS, DIVD, OPNR, AKME, RCMX, GROD, TBRU, SBMX, SBHI, VTBX, VTBF, VTBB) пройдут с 9.50 до 18.50 мск; остальными облигациями и иностранными акциями в РПС в период с 9.30 до 19.00 мск, срочными контрактами с 10.00 до 18.45 мск.

По остальным инструментам торги на Московской бирже пройдут в режиме, аналогичном 30 марта. Режим работы Мосбиржи на последующие дни будет объявлен на официальном сайте Банка России позднее.