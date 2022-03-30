МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Банк России отменил запрет на короткие продажи на фондовом рынке Московской биржи 31 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ.

Презентация обновленной Московской биржи

Мосбиржа объявила график торгов акциями российских эмитентов 31 марта

Ранее запрет на короткие продажи был установлен ЦБ РФ на торговлю акциями российских эмитентов, иностранными ценными бумагами компаний с российскими корнями, а также облигациями, кроме корпоративных еврооблигаций и суверенных еврооблигаций Минфина России.

"Все верно, запрет отменен", — сказали в пресс-службе Банка России в ответ на запрос, снят ли запрет на короткие продажи на фондовом рынке Московской биржи.