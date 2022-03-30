МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Банк России отменил запрет на короткие продажи на фондовом рынке Московской биржи 31 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ. Мосбиржа объявила график торгов акциями российских эмитентов 31 марта

Ранее запрет на короткие продажи был установлен ЦБ РФ на торговлю акциями российских эмитентов, иностранными ценными бумагами компаний с российскими корнями, а также облигациями, кроме корпоративных еврооблигаций и суверенных еврооблигаций Минфина России.

"Все верно, запрет отменен", — сказали в пресс-службе Банка России в ответ на запрос, снят ли запрет на короткие продажи на фондовом рынке Московской биржи.