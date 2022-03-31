МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Американский инвестор Адам Таунсэнд выразил удивление, что на фоне введения западными странами санкций российский рубль, напротив, укрепился. Свое мнение он высказал на странице в Twitter. Бизнес придумал способ снизить цены на чай и фрукты

"Рубль отыграл весь свой санкционный удар", — отметил инвестор.

Он добавил, что уровень инфляции в России ниже, чем в странах Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития.

Накануне рубль продолжил активно расти против доллара и евро — восьмую торговую сессию подряд и уже компенсировал падение к евро с начала военной спецоперации на Украине.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск снизился на 70 копеек — до 84,55 рубля, евро вырос на 5 копеек — до 94,15 рубля.