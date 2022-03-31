МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций растёт в ходе торгов четверга до 4% по основным индексам, индекс Мосбиржи поднялся выше 2600 пунктов впервые с 25 марта, рынок акций растёт по широкому кругу активов, следует из данных торговой площадки. Курс евро опустился ниже 88 рублей

Индекс Мосбиржи к 11.05 мск вырос на 3,81% — до 2608,42 пункта, индекс РТС растёт на 3,93% — до 986,29 пункта.

В лидерах роста — акции Ozon (+17,57%), HeadHunter (+20,38%), X5 Retail (+12,55%). Акции нефтегазового сектора поднимаются до 9,43%, банковского — до 6,15%.