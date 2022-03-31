МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций компании "Юнипро", следует из сообщения торговой площадки. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2600 пунктов

"В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 31.03.2022, 10-42 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 1.904) и диапазона оценки рыночных рисков (до 2.19 руб., эквивалентно ставке 50.0%) ценной бумаги UPRO (Юнипро ао)", — говорится в сообщении.

К 11.06 мск акции "Юнипро" растут на 14,1% — до 1,67 рубля и уже поднимались до 1,758 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.