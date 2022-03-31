МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги четверга преимущественно в минусе на фоне антиковидных ограничениях в Китае, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2600 пунктов

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,44%, до 3252,2 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,92%, до 2117,96 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,76%, до 22062 пунктов. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,4%, до 2757,65 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,2%, до 7499,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,73%, до 27821,43 пункта.

На настроения азиатских инвесторов в четверг повлияла ситуация с коронавирусом в Китае, где в связи со вспышкой заражений COVID-19 власти ввели ряд жестких ограничительных мер. В частности, локдаун с понедельника введен в Шанхае, где проживают 24,9 миллиона человек.

Кроме того, индексы в Азии переняли динамику американских, которые завершили торговую сессию снижением на фоне геополитической неопределенности.