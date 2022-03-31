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https://1prime.ru/Financial_market/20220331/836552567.html
Индекс РТС поднялся выше 1000 пунктов
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Индекс РТС поднялся выше 1000 пунктов впервые с 24 февраля благодаря росту акций по широкому кругу активов и укрепления рубля к доллару, следует из данных торговой площадки... ПРАЙМ, 31.03.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа, индекс ртс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Индекс РТС поднялся выше 1000 пунктов впервые с 24 февраля благодаря росту акций по широкому кругу активов и укрепления рубля к доллару, следует из данных торговой площадки.
Индекс РТС растет к 12.40 мск на 5,64% — до 1002,56 пункта, индекс Мосбиржи вырос на 5,5% — до 2650,2 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 1,27 рубля, до 83,28 рубля, курс евро — на 1,54 рубля, до 92,61 рубля, следует из данных Московской биржи.
В лидерах роста — акции "Газпрома" (+14,47%), Роснефти (+9,56%), обыкновенные акции Сбербанка (+4,11%), ВТБ (+9,27%).