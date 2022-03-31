МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Акции "Газпрома" подскакивали более чем на 15%, игроки рынка отыгрывают сообщения по оплате за газ, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2600 пунктов

К 12.46 мск акции "Газпрома" растут на 13,07% — до 244,24 рубля и уже подскакивали на 15,3%, до 249 рублей. При этом индекс Мосбиржи поднимается на 5,48%.

"Позитивом для акций "Газпрома" стало то, что РФ не настаивает на немедленном переводе газовых контрактов на рубли, а предлагает обсудить этот процесс на экспертном уровне. То есть были опасения, что сценарий будет развиваться по форс-мажорному образцу. Перевод теоретической идеи в плоскость обсуждений позволит более спокойно перейти на оплату в рублях без побочных издержек, как в имидже, так и финансах", — пояснил РИА Новости Андрей Кочетков из компании "Открытие Research".