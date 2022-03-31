МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в четверг в основном незначительно опускаются, рынки оценивают макростатистику, свидетельствуют данные торгов. Доходы американцев выросли в феврале

По состоянию на 16.21 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,09%, до 35087 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,17%, до 15097,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — уменьшался на 0,01%, до 4595,5 пункта.

Индексы США показывают слабую динамику, в последний торговый день первого квартала. Трейдеры обращают внимание на макростатистику.

Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 26 марта выросло на 14 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 202 тысячи, что оказалось выше прогноза в 197 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 188 тысяч со 187 тысяч.

В то же время доходы населения в США в феврале ожидаемо выросли на 0,5% по сравнению с январем. Потребительские расходы в указанном периоде увеличились лишь на 0,2% в месячном выражении при прогнозе роста на 0,5%.