МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российский рынок в последний день месяца и квартала закрыл торги сильным ростом, прибавив по основным индексам 7,6%, следует из данных торговой площадки. Курс рубля к доллару вырос девятый торговый день подряд

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов четверга вырос на 7,58%, до 2703,51 пункта, индекс РТС — на 7,59%, до 1021,28 пункта.

В итоге за "укороченный" (с учётом неторговых дней) март основной индикатор российского рынка вырос на 9,43%, но за весь первый квартал упал на 28,62%.

"Российский рынок акций, возобновивший работу в конце марта в новых условиях, демонстрирует позитивную динамику", — констатирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Оптимизм на бирже сохранялся ввиду надежд на улучшение внешнеполитического фона, несмотря на скептицизм зарубежных стран в этом отношении, отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

"Рынки акций, чутко отреагировавшие в первой половине месяца на события вокруг Украины и введение странами Запада масштабных антироссийских санкций, в дальнейшем смогли найти опору в виде последующего отката нефтяных котировок и цен на зерно от многолетних пиков, а также итогов заседания ФРС", — добавляет Локтюхов.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции ОАК ускорили темп рост цен в два раза и в итоге закрылись с прибавкой на 50% после слов президента России Владимира Путина на отраслевом совещании, где он в частности заявил, что доля отечественных самолетов в авиапарке российских перевозчиков на горизонте текущего десятилетия должна кардинально вырасти.

Также Путин подписал указ о порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам "недружественными" странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля. На таких новостях акции "Газпрома" подскакивали в цене более чем на 15%, а к закрытию сессии бумаги компании прибавили в стоимости 12,26%.

Также в лидерах роста сегодня оказались расписки HeadHunter (+44,3%), Ozon (+33,18%), акции "Самолета" (30,52%), "Ренессанс страхования" (+26,06%), "Совкомфлота" (+22,51%), а также акции НМТП (+21,72%), "СПБ Биржи" (+18,67%), ВТБ (+15,42%) и акции "Эн+" (+15,17%). Но здесь каких-то новостей или иных драйверов сильного роста не наблюдалось.

"Каких-то особых поводов для роста нет, рынок живет своей специфической жизнью, он очень неликвидный, на нем не присутствуют иностранцы. В бумагах третьего эшелона мы видим очень сильный рост. Почему люди покупают? Возможно, потому что нет других хороших альтернатив для инвестиций", — рассуждает Михаил Ганелин из "Атона".

С другой стороны, в лидерах падения оказались акции ОГ (-13,57%), расписки "Русагро" (-3,3%) и акции компании "Черкизово" (-2,96%) — тоже без особых поводов.

ПРОГНОЗЫ

"Несмотря на высокие экономические риски, перспективы у российского рынка акций в апреле хорошие", — считает Локтюхов.

Основным фактором этого выступают высокие инфляционные ожидания, стабильность денежных потоков у ключевых экспортеров и финансовая устойчивость ведущих "фишек", позволяющие им реализовывать программы обратного выкупа, более оправданные по ряду бумаг, чем выплата дивидендов, поясняет эксперт.

Дополнительную поддержку рынку в апреле способна оказать и анонсированная программа госпокупок в размере 1 триллиона рублей, также отмечает он.

"Сейчас мы наблюдаем рост стоимости российских акций на фоне ожидаемой глубокой рецессии, но за публикациями отчетности, корпоративными презентациями и появлением статистических данных за март может последовать пересмотр моделей фундаментального анализа с корректировкой "справедливых" цен в сторону понижения", — предупреждает при этом Валерий Вайсберг из ГК "Регион".