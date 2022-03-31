МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в четверг завершили торги снижением, при этом за первый квартал FTSE 100 показал рост, тогда как французский CAC 40 и немецкий DAX заметно опустились, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,83%, до 7515,68 пункта. При этом французский CAC 40 сократился на 1,21%, до 6659,87 пункта, немецкий DAX уменьшился на 1,31%, до 14414,75 пункта.

Инвесторы обратили внимание на макростатистику. Так, британское статбюро повысило оценку роста ВВП страны в четвертом квартале 2021 года (в годовом выражении) до 6,6% с уровня предварительной оценки в 6,5%. Такие данные ослабили снижение FTSE 100.

При этом безработица в еврозоне в феврале снизилась до 6,8% с уровня января в 6,9% при прогнозе в 6,7%. В Германии уровень безработицы в марте сохранился на уровне прошлого месяца в 5%.

С начала квартала FTSE 100 вырос на 1,8%, CAC 40 опустился на 6,9%, DAX — уменьшился на 9,2%.