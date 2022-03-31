ВАШИНГТОН, 31 мар — ПРАЙМ. Биржи США закрылись снижением основных индексов на фоне решения администрации о выпуске нефти из резерва, свидетельствуют данные торгов.

По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones опустился на 1,56%, до 34678,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,54%, до 14220,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,57%, до 4530,41 пункта.

США ранее объявили о товарных интервенциях в объеме миллиона баррелей в сутки на протяжении ближайшего полугода, целью названо стремление добиться снижения цен на бензин для населения.