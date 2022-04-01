МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. То, что российский рубль практически отыграл назад свое падение после начала операции в отношении Украины и последующих санкций, является следствием того, что российские власти искусственно поддерживают национальную валюту — такое мнение на брифинге в Белом доме высказала официальный представитель администрации США Кейт Бедингфилд. Россиян предупредили о возможном резком укреплении рубля

В ответ на уточняющий вопрос в связи с котировками рубля она подтвердила, что санкции по-прежнему работают.

"Абсолютно, да. И что я хотела бы сказать о рубле, так это то, что мы видим здесь — это искусственная поддержка рубля со стороны Центрального банка и правительства России", — отметила она, добавив, что, "по сути, они принимают искусственные меры для поддержки курса рубля".

По мнению Бедингфилд, первые несколько дней после начала конфликта рубль был "надежной мерой того, в каком состоянии находится российская экономика, но сейчас это не так, отчасти из-за этих искусственных шагов, которые предпринимаются".

"Так что, если вы посмотрите на такие вещи, как резкая инфляция в России, если вы посмотрите на отток частных инвестиций из России, если вы посмотрите на самого (президента Владимира) Путина, который говорит, что санкции привели к беспрецедентным издержкам, я думаю, что это лучший показатель того, в каком состоянии находится российская экономика", — резюмировала она.