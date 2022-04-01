События в сфере макроэкономики и бизнеса 1 апреля
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 1 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (март)
|53,2
|55,7 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (1кв2022)
|9,3%
|2,2% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс активности крупных производителей Tankan (1кв2022)
|13
|9 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс настроения крупных производителей от Tankan (1кв2022)
|17
|14 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (1кв2022)
|10
|9 (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м)
|1%
|-4,7% (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (март)
|50,4
|48,1 (факт)
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|56,9
|55,5
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|58,3
|57
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|54,8
|54,8
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|57,6
|57,6
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|57
|57
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|55,5
|55,5
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|2,7%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,9%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|5,9%
|6,6%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (март)
|5,1%
|5,5%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (март)
|0,6%
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (март)
|678 тыс
|490 тыс
|15:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (март)
|62,3%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (март)
|654 тыс
|480 тыс
|15:30
|USD
|США — Уровень безработицы (март)
|3,8%
|3,7%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|58,5
|58,5
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (март)
|52,9
|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (март)
|58,6
|59
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|531
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|670
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-37,2 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|340 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|248 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|2,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-54,2 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-51,2 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-78,5 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-8,4 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|23,8 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (март)
|48,6
|RUB
|ОГК-2 — СД (определение закупочной политики, изменения в реестре непрофильных активов)
https://1prime.ru/Financial_market/20220401/836561789.html