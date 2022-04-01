МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил рост в пятницу после старта торгов и прибавляет более 2,3% по основным индексам, следует из данных Московской биржи. Россиян предупредили о возможном резком укреплении рубля

Индекс Мосбиржи к 10.12 мск рос на 2,3%, до 2765,59 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,64%, до 1048,24 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 4 копейки, до 83,16 рубля, курс евро — также на 4 копейки, до 92,46 рубля.