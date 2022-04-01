2022-04-01T10:04:00+03:00
2022-04-01T10:18:09+03:00
2022-04-01T10:04:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220401/836562300.html
Российский рынок акций растет в начале дня
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций усилил рост в пятницу после старта торгов и прибавляет более 2,3% по основным индексам, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.12 мск рос... ПРАЙМ, 01.04.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/images/83228/62/832286280.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83228/62/832286280.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83228/62/832286276.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83228/62/832286276.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83228/62/832286273.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83228/62/832286273.jpg
https://1prime.ru/exclusive/20220401/836557852.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил рост в пятницу после старта торгов и прибавляет более 2,3% по основным индексам, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.12 мск рос на 2,3%, до 2765,59 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,64%, до 1048,24 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 4 копейки, до 83,16 рубля, курс евро — также на 4 копейки, до 92,46 рубля.