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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220401/836562498.html
Российский рынок акций отыграл все потери
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Индекс Мосбиржи отыграл все потери с начала спецоперации на Украине, поднялся выше 2800 пунктов, на этой отметке индекс был 22 февраля, следует из данных торговой площадки. Индекс... ПРАЙМ, 01.04.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи отыграл все потери с начала спецоперации на Украине, поднялся выше 2800 пунктов, на этой отметке индекс был 22 февраля, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к 10.32 мск рос на 3,35%, до 2794,1 пункта, минутами ранее индекс поднимался до 2806,95 пункта, долларовый индекс РТС к этому времени прибавляет 3,61%, до 1058,18 пункта.
Доллар расчетами "завтра" дешевеет на 5 копеек, до 83,15 рубля, курс евро снижается на 40 копеек, до 92,1 рубля.