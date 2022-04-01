МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи отыграл все потери с начала спецоперации на Украине, поднялся выше 2800 пунктов, на этой отметке индекс был 22 февраля, следует из данных торговой площадки. Курс доллара опустился ниже 81 рубля

Индекс Мосбиржи к 10.32 мск рос на 3,35%, до 2794,1 пункта, минутами ранее индекс поднимался до 2806,95 пункта, долларовый индекс РТС к этому времени прибавляет 3,61%, до 1058,18 пункта.

Доллар расчетами "завтра" дешевеет на 5 копеек, до 83,15 рубля, курс евро снижается на 40 копеек, до 92,1 рубля.